Al desembre de l’any passat, Pedro Sánchez va assegurar que el rei Felip VI tenia un «full de ruta» per renovar la monarquia sobre els pilars, va explicar, de la transparència, la rendició de comptes i l’exemplaritat. Ara mateix, quan fa un any de la sortida de Joan Carles I d’Espanya, no se sap cap detall de les mesures de regeneració.

La qüestió es va plantejar a Sánchez als jardins del Palau de Marivent, on va atendre ahir la premsa després de reunir-se amb el rei una hora i quart. Sánchez i Felip VI van triar just el 3 d’agost per celebrar el despatx tradicional abans de les vacances, un gest amb què el Govern va voler mostrar el seu ferm suport a la monarquia, que viu un moment delicat per les investigacions sobre la suposada fortuna oculta de l’emèrit. En tot cas, la cita i l’aniversari no van servir per conèixer cap de les iniciatives per modernitzar la institució. Sánchez va respondre que no havien tractat la qüestió a la reunió tot i que la Moncloa sí que va admetre que aquests últims mesos l’Executiu i la Zarzuela han parlat sobre les possibles mesures. L’exvicepresidenta Carmen Calvo es va reunir diversos cops a principis d’any amb el cap de la Casa de Rei, Jaime Alfonsín, per analitzar-les. Ara, amb els canvis al Gabinet de Sánchez, serà el ministre de Presidència, Félix Bolaños, qui ho assumirà.