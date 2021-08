La delegada del Govern a Madrid, Ester Capella, va assegurar que si l'ampliació de l'aeroport del Prat no és «compatible» amb la preservació del delta del Llobregat, de la Xarxa Natura 2000 i del Parc Agrari, «difícilment serà possible». En una entrevista a Las Mañanas de RNE Capella va remarcar que el principi d'acord és «per a condicionar l’ampliació de l’aeroport i no per ampliar-lo» i va insistir que primer caldrà definir bé el projecte i que després caldrà l'aval de la UE. D'altra banda, després de ser preguntada per si ERC debatrà el seu posicionament sobre el projecte, Capella va dir que sempre es debat tot al Consell Nacional i que «en conseqüència s'ha debatut i es debatrà».

L'acord per a l'ampliació ja ha aixecat algunes crítiques entre les files d'ERC. El membre del Consell Nacional i exdiputat al Congrés Joan Tardà va assegurar que hi estava en contra i que s'havia demanat fer el debat a l'òrgan, però que encara no s'ha fet ni la militància s'ha pronunciat sobre la qüestió.

Sobre la protecció del medi natural, la delegada del Govern a Madrid va remarcar que Catalunya és «un país molt gelós amb la protecció dels espais naturals» i va dir que el Govern té la voluntat de fer de Catalunya «un país amb garanties mediambientals i sostenible».

Crítiques d’Ada Colau

Després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es mostrés crítica amb el projecte, li va retreure que «està a missa i repicant» i li va recordar que Unides Podem forma part del govern de coalició que ha pactat amb la Generalitat. Capella la va instar a «remar i treballar» amb el Govern per «plantejar i condicionar el que no té encaix amb el qual marca la UE» i per «fer entendre als seus socis que això passa per sobre de tot».