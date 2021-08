El conseller d'Educació, Josep González-Cambray va insistir ahir que la situació epidemiològica i l'avenç de la vacunació aniran marcant les mesures sanitàries, també a les escoles. Va garantir que aquestes obriran el 13 de setembre i que ho faran amb les màximes mesures de seguretat. Ara per ara, es mantenen totes aquelles que es van anunciar al maig, quan es van fer arribar als centres els protocols d'organització, que inclouen algun petit relaxament, com la possibilitat que es trobin més d'un grup bombolla al pati. Aquests grups bombolla continuaran vigents i, de moment, també la mascareta, a l'espera de què pugui decidir Salut.

En aquest sentit, va explicar que a mesura que vagin avançant les setmanes s'aniran prenent altres decisions si és necessari. «De moment no s’escauen», va manifestar.

Sobre altres aspectes organitzatius, com la possibilitat que les famílies entrin als centres, per exemple per fer l'adaptació a P3, va defensar que recuperar aquest contacte és imprescindible, però que, ara per ara, l'entrada es fa un cop s'ha acordat amb la direcció, de forma «excepcional» i mantenint totes les mesures de seguretat.

El conseller va recordar que quan es va fer el protocol perquè els centres preparessin el curs no s'havia entrat en la cinquena onada. Això demostra, segons Cambray, que la covid sorprèn i que s'han d'anar prenent decisions en el moment en què es disposa de la màxima informació. Amb tot, va insistir que les escoles obriran i que seran segures.