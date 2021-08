El sud-est d’Europa pateix una onada de calor extrem històrica, amb pics de temperatura de més de 45 graus, que ha provocat incendis forestals a tota la regió i ha causat morts, evacuacions massives, la destrucció de centenars de llars i de milers d’hectàrees de vegetació.

La Comissió Europea ha mobilitzat ajuda de diversos estats membres. Xipre va enviar dos avions a Grècia, Txèquia i Països Baixos destinaran dos helicòpters a Albània, i Eslovènia enviarà 45 bombers a Macedònia del Nord, que se sumen als avions d’Espanya i Croàcia a Turquia.

A Grècia es van declarar 118 incendis i fins ara no hi ha hagut víctimes, però milers d’hectàrees continuen cremant sense control, especialment a l’illa d’Eubea, on s’han evacuat 13 poblacions, i al Peloponès. Preocupa el foc que s’aproxima al jaciment arqueològic de l’Antiga Olímpia. Ahir va millorar la situació als suburbis d’Atenes, on han cremat 1.250 hectàrees i centenars d’edificis.

A Turquia en una setmana s’han declarat més de 170 focus, la gran majoria ja extingits o sota control, però encara amb 16 fronts actius en set províncies del sud i est del país, i s’han evacuat 16.000 persones de 3.200 llars en 28 poblacions.

També a Bulgària, on les temperatures han arribat als 42 graus, els incendis han fet estralls, han destruït grans àrees de boscos, però de moment no hi ha hagut ni morts ni ferits.

A Albània un home de 64 anys va morir en ser atrapat per les flames al pati de casa seva, en un dels nombrosos incendis que han arrasat milers d’hectàrees forestals.

A Kosovo també va morir ahir un home de 57 anys, en un incendi a Novo Selo amb diversos focus. Gran part dels focs s’atribueixen a negligències ciutadanes, sumades a la canícula i al vent, mentre que la falta de mitjans per extingir les flames dificulta la situació.

Una dotzena d’incendis continuaven actius ahir a Macedònia del Nord, dels quals només dos estaven controlats i, encara que hi havia diverses poblacions en risc, i ahir no hi havia vides en perill ni hi havia hagut víctimes. El Govern ha prohibit la circulació en àrees forestals.