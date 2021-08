Els Agents Rurals han denunciat un veí de Mediona (Alt Penedès) per haver atropellat diversos senglars al municipi de Torrelles de Foix, a la mateixa comarca. La investigació per identificar l'autor dels fets es va iniciar l'estiu passat, quan el cos va trobar diversos senglars morts en camps segats del poble, sense que tinguessin marques d'arma de foc ni senyals de cap malaltia, tot i que sí que tenien cops letals i, en alguns casos, havien estat rematats amb objectes punxants.

El Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) dels Agents Rurals va començar a recollir indicis i va desplegar diversos operatius per enxampar l'autor dels fets, que aquest 2021 hauria matat nou senglars més.

El 28 de juliol el van identificar mentre conduïa a gran velocitat per un camp segat. L'home va intentar fugir, però el van acabar atrapant i el van denunciar per incomplir la llei de caça, la llei de regulació de l'accés motoritzat al medi natural i el reglament de circulació, ja que el vehicle amb què matava els senglars no estava assegurat.