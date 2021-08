Els menors de 12 a 15 anys que es volen vacunar han de fer el mateix circuit que els adults. En el cas del Palau Firal de Manresa, anar al taulell de recepció i mostrar la seva targeta sanitària (imatge). D’aquí s’entra a la sala d’actes on hi ha els boxs de vacunació. Ja vacunats es registren i posteriorment s’han d’esperar entre 10 i 15 minuts per si apareix alguna reacció. Això sí, han d’anar acompanyats d’un adult que ha de ser el pare, mare, tutor o tutora.