Centenars de manifestants i efectius de seguretat van protagonitzar forts enfrontaments en almenys dos punts de Beirut durant la commemoració de l’explosió que ahir va fer un any va causar més de 200 morts i 6.500 ferits a la ciutat.

Després de finalitzar les multitudinàries marxes per demanar justícia pels fets del 4 d’agost del 2020, alguns dels participants es van dirigir a la seu del Parlament, al centre de la capital, i a la no gaire llunyana plaça dels Màrtirs, epicentre de les protestes iniciades al final del 2019 contra la classe dirigent.

Els centenars de manifestants congregats davant el legislatiu van tractar d’entrar en l’edifici, van tirar pedres i van encendre pneumàtics, mentre que les forces de seguretat van llançar un gran nombre de gasos lacrimògens i van disparar pilotes de goma, segons va poder constatar Efe.

Davant el continu llançament de gasos lacrimògens, els participants es van dispersar i van fugir cap a àrees pròximes, com el barri de Gemmayze, un dels més afectats per l’explosió i fins on van ser perseguits pels efectius encarregats de la seguretat del Parlament.