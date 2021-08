El subministrament de tests d’antígens a les farmàcies s’alenteix a causa de l’alta demanda del producte que s’ha viscut en les darreres setmanes. D’ençà que es va autoritzar la lliure distribució de les proves d’autodiagnòstic sense prescripció mèdica, la majoria d’establiments consultats han viscut petits retards en el seu lliurament, a conseqüència de l’exhauriment de les existències en alguns laboratoris. En aquests moments, bona part dels negocis ja tornen a disposar d’un producte que consideren essencial per aturar els contagis, però no descarten que les futures comandes tornin a arribar en demora.

«Durant les últimes setmanes de juliol, vam quedar-nos sense reserves. Quan el producte ja es va començar a vendre de forma lliure a les farmàcies, la demanda va créixer i la majoria de distribuïdors no disposaven de tests d’antígens», explica la farmacèutica adjunta de la farmàcia Esteve de Manresa, Esther Roca. En aquests moments, però, l’establiment ja torna a comptar amb proves d’autodiagnòstic per dispensar. «Aquest dimarts vam rebre una nova comanda, però en tenim una altra d’encarregada que encara no ha arribat», remarca.

A la farmàcia Boixareu Carrera d’Artés, també van registrar algun retard puntual durant l’última quinzena de juliol. «En el nostre cas, van ser dos dies que ens vam quedar sense existències, probablement, a causa de l’alta demanda del producte arreu del territori», apunta la responsable de l’establiment, Elena Casaldàliga. «Davant la tardança en el lliurament, ara sempre intentem guardar un mínim d’estoc per no quedar-nos sense», comenta.

Un altre dels punts on també van registrar petites incidències en l’abastament és la farmàcia Calduch de Sant Fruitós de Bages. «Els dies que teníem més demanda de tests a les farmàcies, cap a finals de juliol, ens vam quedar sense proves per vendre», lamenta el titular, Vicenç Calduch. Quan els tests van tornar a estar disponibles, en van tornar a sol·licitar i ara l’establiment ja en torna a tenir. «A l’hora de fer la comanda, resulta difícil calcular la quantitat de tests que caldran, ja que les vendes depenen molt de la situació epidemiològica del moment», ressalta Calduch.

En aquest sentit, el nivell de la demanda del producte varia en funció de les farmàcies. De fet, Regió7 ha pogut comprovar que les sensacions envers el ritme de les vendes de tests difereixen depenen del barri o del municipi on estan situats els establiments. En alguns casos, manifesten que la demanda de les proves d’autodiagnòstic es manté a l’alça d’ençà que es va regular la distribució sense recepta mèdica a les farmàcies, el passat 22 de juliol. En altres casos, els titulars afirmen que les vendes han reduït lleugerament durant els darrers i ho atribueixen a l’inici del mes d’agost, que per molts ciutadans suposa el començament de les vacances.

En el que sí que coincideixen la majoria de farmacèutics és en la defensa de les proves d’autodiagnòstic com una eina més per frenar contagis de covid-19. De fet, la normativa que permet adquirir tests d’antígens sense prescripció mèdica era una mesura que ha estat llargament reivindicada pel sector. «En permetre la venda del producte, la població hi té més accés i, en el cas que algú tingui símptomes sospitosos, pot aconseguir un test i sortir de dubtes», comenta Casaldàliga.

En la mateixa línia s’expressa el titular de la farmàcia Planas de Manresa, Cristòfol Talaverón, que enumera els casos més comuns que acudeixen a l’establiment a buscar un test d’antígens. «És un mètode eficaç per aquells que tenen símptomes propis de la malaltia, pels que planegen una trobada social amb els amics o la família i volen ser prudents o pels que volen fer un viatge», subratlla Talaverón. Alhora, recorda que és un test que només serveix a títol informatiu, ja que no compta amb cap mena de document acreditatiu. Per tant, és responsabilitat de l’usuari alertar a les autoritats sanitàries si el test surt positiu.