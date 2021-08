Els detectors del projecte SMART, de l’Institut d’Astrofísica d’Andalusia (IAA-CSIC), han registrat dimarts a la nit el pas d’un perseid sobrevolant el centre i sud peninsular a 210.000 km/hora.

Segons l’anàlisi de l’investigador principal del projecte SMART, José María Madiedo, de l’IAA-CSIC, aquesta bola de foc ha sobrevolat les comunitats de Castella-la Manxa i Andalusia a les 21.59 hores d’aquest dimarts, quan encara el cel no era totalment fosc.

S’ha produït com a conseqüència de l’entrada a l’atmosfera terrestre d’un fragment després del cometa Swift-Tuttle a uns 210.000 quilòmetres per hora, com també va passar el 31 de juliol.

Detectada des de Sevilla, Almeria i Toledo

El fenomen lluminós s’ha iniciat a una altitud d’uns 130 quilòmetres sobre la província de Conca, i el bòlid ha avançat des d’allà en direcció sud-oest, travessant les províncies de Toledo i Ciudad Real, per acabar extingint-se a uns 78 quilòmetres d’altitud sobre la província de Jaén, a prop de la vertical de la localitat de Linares.

El perseid ha sigut detectat des dels observatoris astronòmics de Sevilla, Calar Alto (Almeria), La Sagra (Granada) i La Hita (Toledo).

Els detectors del projecte SMART operen en el marc de la Xarxa de Bòlids i Meteors del Sud-Oest d’Europa (SWEMN), que té com a objectiu monitoritzar contínuament el cel a fi de registrar i estudiar l’impacte contra l’atmosfera terrestre de roques procedents de diferents objectes del Sistema Solar.