De confirmar-se en les investigacions policials els assassinats de dues dones- un divendres a Cambrils i l'altre aquest dimarts a Sabadell- la xifra de víctimes de la violència masclista s'elevaria a 10 a Catalunya aquest 2021, i a 30 a tot l'estat espanyol. En concret, en els darrers 15 dies han estat quatre les dones assassinades a Catalunya, una d'elles en mans de la seva parella a Sant Vicenç.

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha anunciat que convocarà una reunió d'urgència per revisar el circuit d'atenció a les dones, detectar possibles millores i aprofundir en la coordinació entre els departaments de la Generalitat. En paral·lel, la consellera d'Igualtat i Feminismes ha reclamat "finançament estable" per afrontar les violències masclistes i ha lamentat que els recursos per lluitar-hi depenguin en bona mesura del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.

"Hem de deixar d'estar sotmeses a un pacte acotat en el temps i subjecte en bona part al color polític de la Moncloa", ha apuntat Verge. "No podem normalitzar els feminicidis. Aquesta és una responsabilitat compartida com a societat. És intolerable que en una societat democràtica les dones no tinguem garantit el dret a viure lliures de violències", ha reiterat la consellera d'Igualtat i Feminismes. La secretària de Feminismes, Montse Pineda, ha aprofundit sobre la reunió d'urgència amb el Grup d'Anàlisi dels casos de feminicidis. "Més enllà d'aquest últim cas de presumpte feminicidi a Cambrils, el Grup plantejarà accions contundents perquè no podem normalitzar el degoteig d'assassinats que en dos mesos s'ha cobrat la vida de quatre dones", ha afirmat Pineda.

Aquest grup està format per representants de la Secretaria de Feminismes de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, dels departaments de Justícia, Drets Socials, Educació, Salut i Interior, entre d'altres. "A més de millorar els circuits, els processos i apropar els serveis a la ciutadania, tenim com a objectiu prioritari la prevenció", ha afegit la directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes, Laia Rosich.

El Departament recorda que hi ha a disposició de totes les dones que estiguin vivint una situació de violència masclista el telèfon 900 900 120, un servei gratuït, confidencial i que funciona 24 hores al dia, els 365 de l'any. També es pot contactar amb aquest servei a través del correu electrònic 900900120@gencat.cat.