Segon dia amb bones notícies respecte a la tensió assistencial per coronavirus a Catalunya. Les persones ingressades als hospitals catalans per covid han descendit en les últimes 24 hores i s’han situat en 2.080; també, com ahir, baixen les UCI, cinc menys que ahir. El Departament de Salut ha informat aquest dijous que en les últimes hores s’han notificat 3.359 contagis. Els indicadors continuen baixant.

L'Rt es manté a 0,74, mentre el risc de rebrot disminueix 24 punts, fins als 578. S'han notificat 35 noves morts i el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 22.795. El 12,47% de les proves que s'han fet la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 830,84 a 804,56, mentre que a set dies passa de 325,17 a 314,04.