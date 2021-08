La Fiscalia ha demanat a la jutgessa d’Instrucció número 8, que porta la investigació del crim de Samuel, que se’ls imputi als quatre detinguts majors d’edat, tres homes, que estan a la presó provisional comunicada i sense fiança des del 9 de juliol, i a la noia, parella d’un dels empresonats, assassinat i no homicidi. Per al quart arrestat, el jove que es va emportar presumptament el mòbil de Samuel del lloc dels fets, el ministeri fiscal sol·licita robatori amb violència i no apropiació indeguda.

La defensa de la noia, exercida per l’advocat Luciano Prado, l’única que està en llibertat, encara que amb obligació de comparèixer al jutjat, va assegurar que li sembla «desproporcionada» aquesta petició per al seu client, ja que considera que en el sumari no hi ha «cap element» que l’involucri en la pallissa mortal a Samuel. «Estava allà, com també estava una altra gent, però no va fer res, ni per acció ni per omissió», va relatar Prado, després de la vista d’ahir al matí.

Les parts van sol·licitar que s’ampliï l’informe del forense i també les anàlisis sobre els vidres de l’ampolla que, segons els investigadors, els agressors van usar per agredir Samuel. Van demanar, a més, que alguns dels testimonis que ja han declarat ho tornin a fer, però davant els advocats de les parts, perquè aquests puguin intervenir.

Acusació particular i acusació popular van de la mà amb la Fiscalia, fet pel qual van sol·licitar també assassinat. I és que ja ha finalitzat la vista al Jutjat d’Instrucció número 8 dels detinguts pel crim de Samuel. Van comparèixer els quatre majors d’edat, els tres homes que estan a Teixeiro, i la jove, que està en llibertat, però amb obligació de comparèixer al jutjat.

Els amics de Samuel li van cridar «assassina», mentre que les amigues dels empresonats, que anaven en el furgó de la Guàrdia Civil que els portava de tornada a Teixeiro van cridar: «Sabem que ets innocent». Les amigues dels empresonats es referien al quart detingut. La magistrada va convocar les parts perquè ha transformat el procediment perquè vagi per la Llei Orgànica del Tribunal del Jurat.