Des de l’inici de la pandèmia el març de l’any passat, la Generalitat ha anat canviant els protocols que han de seguir les persones afectades per la covid-19 i el seu entorn immediat. En aquests mesos ens hem familiaritzat amb paraules com aïllament, quarantena i contacte estret, però precisament pels canvis que ha anat introduït Salut, convé fer, de tant en tant, un repàs a quines són les pautes en vigor. Consultat per Regió7, l’Institut Català de la Salut ha ajudat a donar resposta a aquestes 15 preguntes que tothom es pot formular.

1. Quina diferència hi ha entre l’aïllament i la quarantena?

Parlem d’aïllament en cas confirmat o cas sospitós de covid-19 i de quarantena en els cas de contactes estrets.

2. Quan cal fer aïllament o quarantena?

L’han de fer tots els positius de covid-19 i els contactes estrets que no estiguin vacunats.

3. Quants dies dura l’aïllament d’un positiu?

Els positius han de fer un aïllament, com a mínim, de 10 dies. Si els últims tres dies d’aïllament ja no presenten símptomes se’ls dona l’alta. Si encara en presenten, l’aïllament s’allarga fins que hi hagi 3 dies seguits sense símptomes.

4. Quants dies dura la quarantena d’un contacte estret?

La quarantena dels contactes estrets per risc de malalties també és de 10 dies. Des de Salut es va posar en marxa l’eina Soc contacte estret? (http://soccontacteestretsalut.cat/) perquè la persona que sospita que és contacte d’un positiu pugui autoavaluar-se.

5. Una persona vacunada i amb la pauta sencera ha de fer aïllament si ha estat en contacte amb un positiu?

Les persones correctament vacunades no han de fer aïllament ni quarantena però si presenten símptomes han de fer-se les proves diagnòstiques corresponents (PCR/TAR). Les persones no vacunades o amb pauta incompleta de vacunació han de fer la quarantena de 10 dies.

6. Què s’entén per contacte estret?

Un contacte estret és algú que ha estat exposat al cas confirmat en les següents condicions: distància de menys de 2 metres, sense mascareta i durant un temps acumulat de més de 15 minuts en 24 hores.

7. Qui decideix si sóc un contacte estret?

Quan un positiu dona a un gestor covid el teu nom com a contacte estret, l’expert t’ha de trucar i, després de fer una enquesta epidemiològica, decidirà si realment ets o no un contacte estret. Ara bé, fins que no es fa l’enquesta, si la persona ja sap que ha estat contacte estret, ha de quedar-se a casa.

8. Pot ser que m’hagin notificat com a contacte estret, però no em truqui cap gestor covid?

Actualment, des de Salut expliquen que s’està trucant a tots els casos i contactes estrets que es notifiquen. Afirmen que aquesta situació no s’hauria de produir.

9. Soc un contacte estret i començo a tenir símptomes. Què he de fer?

Si ens els 10 dies de quarantena desenvolupes símptomes, has d’avisar al CAP per fer un TAR i/o una PCR i, si surts positiu, passaràs a ser cas.

10. Quantes persones es calcula que no estan fent correctament l’aïllament?

Salut ha xifrat en un 40% els confinats que no compleixen. La xifra inclou els casos que han de fer aïllament o quarantena.

11. Si vaig al CAP amb símptomes, quina prova em faran?

El protocol estableix que si la persona que arriba a la consulta fa menys de 5 dies que presenta símptomes se li fa un TAR (test d’antígens). Si fa més de 5 dies que té símptomes és fa una PCR. El personal sanitari és qui avalua el pacient.

12. I si vaig al CAP sense símptomes, però he estat amb contacte amb un positiu, quina prova em faran?

Des de la declaració de la fase de la mitigació de la pandèmia, 02/07/2021 i, posterior implementació de les mesures de reforç a través del Pla Delta (09/07/2021), en el cas dels contactes estrets sense símptomes no ha quedat protocol·litzat la realització de proves TAR/PCR.

13. Soc positiu, m’he d’esperar a que em donin l’alta? Com la rebré?

Els casos se segueixen telefònicament des d’atenció primària i a la trucada del dia 10 ja se’ls demana si estan asimptomàtics des de fa 72 hores.

14. Als municipis amb toc de queda, les persones vacunades es poden saltar el confinament nocturn?

El toc de queda decretat és per a tothom. Es prohibeix la mobilitat nocturna no obligada entre la 1 i les 6 de la matinada.

15. Fins quan durarà el confinament nocturn?

El TSJC va aprovar aquesta vegada que les mesures restrictives tinguessin vigor a partir de la matinada de dijous a divendres passat i fins al 20 d’agost. La Generalitat decidirà aleshores quins municipis entren o surten de la llista en funció de la incidència de casos acumulats en els darrers set dies (el límit fixat ara és de 250 casos per 100.000 habitants).