A mesura que passen els dies després del pacte entre governs per a ampliar l'aeroport de Barcelona, se succeeixen les posicions de rebuig fos i també dins dels partits del Govern. Després de la posició crítica d'ERC al Baix Llobregat, i el rebuig d'alcaldes implicats com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'edil del Prat, Lluís Mijoler, ahir van ser les agrupacions de Junts per Catalunya (JxCat) del Prat, Gavà i Viladecans les que, en un comunicat conjunt, van dir de manera contundent «no» a l'ampliació.

El comunicat és inequívoc i rebutja tant les formes com el fons de l'operació. «Sí a les inversions, no a la destrucció de la Ricarda», afirmen. El text lamenta la falta de concreció d’«un model aeroportuari de país». Exigeixen la protecció dels espais naturals i s’oposen a «qualsevol projecte d’ampliació de la tercera pista», com proposa Aena. Recorden la protecció de què gaudeixen aquests espais naturals per part de la Comissió Europea i pronostiquen que Europa no acceptarà el projecte atès que ja va advertir a les institucions implicades de «reiterats incompliments» en les mesures de protecció mediambiental.

Les agrupacions de JxCat a més insisteixen que existeix marge suficient per a millorar la capacitat operativa de l’aeroport -el nombre d’operacions per hora- «millorant l’eficiència dels processos actuals tal com afirmen els experts». El comunicat parla de «xantatge» d’Aena a la Generalitat i als ajuntaments afectats, i acusen l’ens públic aeroportuari de «jugar brut» amb la informació. I critiquen als implicats haver arribat a un acord sense la «transparència informativa requerida» com sí que succeeix en altres models europeus, que han dut a terme debats oberts i participatius, com el Regne Unit i els Països Baixos.

El comunicat finalitza demanant un projecte que blindi els espais naturals, un sistema que connecti amb Reus i Girona, mitjançant un model aeroportuari propi de Catalunya.