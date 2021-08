La ministra de Ciència, Diana Morant, afirma que caldrà «vacunar-se molts més cops» contra el coronavirus. «No parlo d’una tercera dosi en aquesta fase. Parlo de l’any que ve, del següent. Entenc que la covid-19 no ens abandonarà i, per tant, hi haurà altres fases de vacunació a les quals ens haurem de sotmetre», va dir aquest dimecres en una entrevista a La Sexta.

D’altra banda, sobre les informacions que apuntaven a una paralització dels assajos en humans de la vacuna del CSIC, Morant va assegurar que «no hi ha hagut cap aturada» i que s’està esperant un «informe d’autorització o no de l’Agència Espanyola de Medicaments (AEM)».

«Seguim a l’espera de l’informe» i l’AEM «s’ha de prendre el seu temps» per avaluar-ho, va dir. Morant va remarcar que es tracta de «processos complexos» i va argumentar que només «una de cada quatre vacunes» acaben sortint al mercat i sent utilitzades.

La titular de Ciència també va insistir que «Espanya segueix en la carrera de vacunes» i va subratllar que «hi ha altres línies obertes» d’investigació més enllà de la del CSIC amb la farmacèutica Biofabri.

La tercera dosi de la vacuna

El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va demanar aquest dimecres una «moratòria» d’injeccions de vacunes de covid de reforç, com ara la tercera dosi de Pfizer o Moderna, almenys fins al final de setembre, per permetre que s’arribi a un 10% d’immunització a tots els països del món a finals de setembre.

«Mentre que centenars de milions de persones encara esperen la primera dosi, alguns països rics ja estan plantejant dosis de reforç», va lamentar en una roda de premsa. Tedros va advertir que el 80% de les vacunes han anat a parar a països amb ingressos mitjans i alts, encara que representin menys de la meitat de la població mundial.