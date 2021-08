Facua-Consumidors en Acció ha advertit aquest divendres d’una nova llista de gelats Nestlé amb unitats contaminades amb el cancerigen òxid d’etilè. Es tracta de 19 lots de diferents varietats que, segons la companyia alimentària, ja s'han pres les «mesures necessàries» per tal d'«eliminar-los tots».

«Des que vam rebre l’alerta sobre la contaminació accidental de l’esmentat ingredient subministrat per un dels nostres proveïdors, hem treballat en plena cooperació amb les autoritats sanitàries i hem pres les mesures necessàries per eliminar-los de la cadena de distribució», han assenyalat a Europa Press fonts de Fronieri, el fabricant d’aquests gelats per a Nestlé.

Mikolápiz, Extrême i Nuii, les marques afectades

El comunicat de Froneri arriba després que Facua hagi alertat de la nova llista de gelats contaminats, rebuda el 5 d’agost a les gasolineres Cepsa amb botigues Carrefour, i que inclou unitats pertanyents a 19 lots de varietats de Pirulo Mikolápiz, Extrême de vainilla, els cons Extrême de tres xocolates, Nuii d’ametlla i vainilla de Java, Nuii de mascarpone amb nabius escandinaus, Bombó Nuii de coco i mango de l’Índia, gelat Chococlack i Bombó Milka.

Fa pocs dies, el 26 de juliol es va fer públic que la companyia Nestlé estava retirant dels supermercats «lots concrets» d’alguns dels seus gelats després dels avisos del fabricant, Froneri, per la presència d’òxid d’etilè (ETO) en aquests lots.

En un avís publicat a la seva web, Froneri explicava llavors que van rebre l’alerta sobre la contaminació accidental dels gelats per culpa d'un ingredient subministrat per un dels seus proveïdors i que estaven «retirant ràpidament tots els lots afectats dels punts de venda». Froneri va aclarir en un comunicat que «només estaven afectats lots molt concrets de determinats productes».

Per la seva part, Facua va fer pública una llista amb 46 varietats de gelats fabricats per Froneri que estaven sent retirats, de les marques Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa, La Lechera i Smarties.

També els gelats d'una cadena de supermercats

A tots aquests se'ls sumen quatre gelats més elaborats per Froneri per al Grup IFA (marca IFA Eliges), dels quals Facua en va tenir coneixement gràcies als cartells col·locats als establiments de la cadena andalusa de supermercats MAS.

Des de Fronieri han indicat, però, que «la llista que publiquen ni és oficial, ni està verificada i pot induir a error entre els consumidors».

Com comprovar si el meu gelat està contaminat

Facua ve reclamat a Nestlé i Froneri que facin pública la llista completa dels productes afectats. De moment, el fabricant ha inclòs a la seva pàgina web un avís on insta els consumidors a teclejar els sis primers dígits del lot del gelat que hagin adquirit per saber si pot estar contaminat.

Facua considera que, si els consumidors han llençat l’embolcall, els és impossible saber si han consumit un producte amb el component que està provocant la retirada dels lots.

L’associació també ha instat l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) del Ministeri de Consum que publiqui la llista de gelats contaminats i considera «lamentable» que fins al dia d’avui «l’organisme només hagi inclòs a la seva web els enllaços als continguts de les pàgines de Mars i Nestlé relatius a l’alerta».

Tornar els gelats a les botigues

Segons destaca Facua, Mars és l’únic fabricant que ha fet pública fins ara la llista de productes afectats per la retirada per contaminació amb òxid d’etilè a Espanya. La multinacional ha donat a conèixer a la seva web que es tracta de determinats gelats M&M’s, Snickers i Twix, comercialitzats per Frigo.

Facua aconsella als usuaris que tinguin un dels productes afectats a les seves llars que s’abstinguin de consumir-los i els tornin als establiments perquè els reemborsin els diners.