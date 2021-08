L'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears (AMAC) mostra el seu rebuig a la construcció de nous magatzems individualitzats de residus radioactius en quatre centrals, entre elles, Ascó i Vandellòs II, a Tarragona. L’AMAC acusa l’Estat d’actuar amb «secretisme» i «opacitat», sense consultar els municipis. A la vegada, interpreten que vol tirar la tovallola amb el magatzem temporal centralitzat (MTC), previst a Villar de las Cañas (Conca). «Això suposarà la dispersió dels residus pel país, no podem acceptar-ho, prendrem totes les decisions per paralitzar aquests petits MTC que ni tan sols reuneixen les mínimes condicions de seguretat», diu el vicepresident de l’AMAC i alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons Garcia. L'associació, que ja havia expressat el seu rebuig en conèixer aquest «canvi d’estratègia» de l’Estat, ha reiterat, en roda de premsa a Tarragona, que no es quedarà de braços plegats.