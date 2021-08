La Taula de la Professió Infermera, composta pel Consell General d'Infermeria i el sindicat SATSE, va considerar ahir que és «una agressió sense precedents» cap a les infermeres i pacients que el Govern hagi autoritzat les auxiliars (TCAI) a administrar la vacunació contra la covid-19.

La directora general de Professionals de la Salut, Montserrat Gea, va publicar el dia 2 una nota informativa per la qual s'autoritza les tècniques en cures auxiliars d'infermeria (TCAI, en les seves sigles en català) l'administració de les vacunes contra la Covid-19 a la població.

Des de llavors, diverses associacions d'infermeria i també el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona s'han mostrat contraris a aquesta decisió i han advertit que recorreran als tribunals si finalment s’arriba a portar a terme.

L'última oposició arriba de la Taula de la Professió Infermera, que va considerar ahir que és «una agressió sense precedents» a la professió d'infermeria i contrària a la legislació vigent. «A més d'atemptar contra les competències de les 325.000 infermeres i infermers d'Espanya i de posar en risc l'òptima aplicació de les vacunes, suposa un risc no només per a la seguretat dels futurs vacunats, sinó també per a la dels mateixos treballadors no qualificats, als quals s’induiria a cometre un presumpte delicte d’intrusisme».