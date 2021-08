La delegada del Govern a Madrid, Ester Capella, va destacar ahir que el projecte per a l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona-el Prat no està tancat: «El projecte s’ha de definir des de Catalunya. Si nosaltres fóssim un Estat, aquest problema no el tindríem, perquè ens venen condicionant com es gestiona el Prat».

Va insistir que el projecte ha de ser compatible amb la preservació mediambiental i del delta del Llobregat, per la qual cosa «si no és compatible, doncs segurament no serà possible», va afirmar en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press. L’exconsellera de la Generalitat va ressaltar que debatre si s’està d’acord o no és anticipar-se, perquè no hi ha una proposta concreta, perquè encara s’ha de definir el projecte, «no el projecte que vol Aena, sinó el que vol el país».

Davant la negativa dels diputats i ministres d’Unides Podem a aquesta ampliació, va advertir: «No es pot estar a missa i repicant. Tots hem de ser capaços de canviar el que pensem que pot anar malament, tenint en compte el que històricament s’ha fet».

Preguntada per la remodelació del Govern central impulsada pel president, Pedro Sánchez, creu que probablement ho ha fet pensant en les properes eleccions i per reforçar la seva posició al PSOE, i va avisar sobre els ministres: «Més enllà de qui sigui el titular, el que nosaltres defensarem és el que s’acorda, el que es pot avançar i els compromisos aconseguits».

La CUP carrega contra ERC

Primer avís de la CUP a la Generalitat que, amb els seus vots, va ajudar a consolidar l’actual Govern. La portaveu del partit al Congrés, Mireia Vehí, va avisar que els anticapitalistes augmentaran «la bel·ligerància» amb el Govern si constaten que «no està fent passos cap a la sobirania i l’autodeterminació, sinó que fa neoautonomisme passat de moda».

En una entrevista a ACN, Vehí va assenyalar que, de moment, la CUP no fa «bon balanç» de com avança la legislatura, i també va carregar contra Esquerra, a qui acusa de fer «un doble joc» i actuar diferent a Catalunya i a Madrid, perquè a la capital d’Espanya vol participar «en una mena de comerç bipartidista» amb el PSOE. Les crítiques de la CUP arriben quan ERC i JxCat han acordat amb el Govern l’ampliació de l’aeroport del Prat i després de les primeres negociacions entre els dos executius, a la comissió bilateral de dilluns. Però Vehí va carregar sobretot contra la suposada volubilitat d’ERC. A tall d’exemple, va recordar que al Parlament els republicans estan a favor de la llei de regulació dels interins en el sector públic, mentre que va assegurar que al Congrés s’ha vist «un canvi de criteri» en facilitar que s’aprovés un decret de Govern que «va en contra dels interessos dels treballadors».