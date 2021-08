El portaveu d’En Comú Podem al Parlament, David Cid, ha afirmat que veu «difícil» que el seu grup acabi avalant els pressupostos del Govern per al 2022, malgrat haver sigut clau en els del 2020, atesa la diferent conjuntura i les polítiques per les quals estan apostant ara ERC i JxCat.

En declaracions a Efe, Cid ha criticat que els «tres grans projectes insostenibles» del Govern, basats en un model «del passat», siguin l’ampliació de l’aeroport de Barcelona, el «casino» de Hard Rock i els Jocs Olímpics d’hivern.

«Això ens allunya molt i ens situa clarament en l’oposició d’un Govern de resignació. Necessitem una alternativa per encarar la transformació econòmica, verda i feminista», ha remarcat.

Cid, que va ser negociador dels pressupostos que ERC va acordar amb els comuns i que van ser aprovats en plena pandèmia després de tres anys sense prou majories, ha ressaltat que el 2020 les circumstàncies «eren excepcionals».

Segons Cid, hi va haver diversos actors socials, principalment sindicats, que van reclamar a la seva formació que facilités els comptes, davant «l’esgotament i la paràlisi» a Catalunya.

En aquests pressupostos encara vàlids, ha destacat, es va aprofitar per «fer una reforma fiscal justa, progressista i verda» i per aconseguir mesures com «la reducció de les taxes universitàries que permeten en el dia d’avui a les famílies estalviar-se entre 600 i 800 euros de matrícula».

«Fa falta avançar a Catalunya, però no amb les mateixes polítiques de sempre, com l’ampliació de l’aeroport, el casino més gran d’Europa o uns Jocs Olímpics d’hivern en ple Mediterrani, sinó amb nous projectes», ha assenyalat.

Disposats a parlar

«Ara mateix veig difícil que puguem formar part d’una majoria per als pressupostos, tot i que per descomptat estem disposats a parlar i escoltar la proposta del Govern, i nosaltres mateixos prepararem també la nostra proposta per als pressupostos, que el nostre equip econòmic ja està treballant», ha afegit Cid.

A més, ha recordat que el paper de soci prioritari del Govern per pactar els comptes no l’exerceixen els comuns, sinó la CUP.

Cid ha emplaçat els anticapitalistes a explicar si recolzaran els projectes i l’«horitzó de país» del Govern de Pere Aragonès.

«Amb la CUP ens uneixen moltes coses, però ens separa el fet de pensar que era una bona idea un Govern amb ERC i amb JxCat», ha afegit.