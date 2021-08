Des d’ahir, divendres, Itàlia exigeix el certificat sanitari anticovid per consumir dins de bars i restaurants, així com en llocs tancats d’oci, una mesura no exempta de crítiques, que el Govern de Mario Draghi s’estendrà també a professors i mitjans de transport durant el mes de setembre.

El certificat, que especifica que el seu portador ha rebut almenys una dosi de la vacuna, ha passat la covid-19 o té una prova negativa, està disponible en versió paper i digital i ja l’han descarregat dos de cada tres italians.