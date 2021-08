L'incendi Dixie, la gran amenaça per a Califòrnia en aquests moments i que entre dimecres i dijous va arrasar la petita població de Greenville, s’ha convertit en el tercer foc més gran en la història de l'estat daurat.

Aquest incendi, que va començar el 14 de juliol, ja ha cremat més de 175.000 hectàrees, segons va informar ahir el Departament Forestal i de Protecció contra Incendis de Califòrnia (Cal Fire).

El creixement del Dixie els últims dies ha estat molt ràpid i alarmant. Dimecres era l'onzè incendi més gran de la història de Califòrnia, dijous va escalar fins a la sisena posició i ahir va arribar al tercer lloc.

No obstant això, Cal Fire va apuntar que a les valls del front occidental de l'incendi esperaven ahir que hi hagués una mica més d'humitat, un aspecte que podria ajudar els bombers. El Dixie va deixar entre dimecres a la nit i dijous unes escenes terribles al seu pas per Greenville, una petita població de més de mil habitants que pràcticament va ser arrasada per les flames.

Les imatges de mitjans locals van mostrar com el foc havia destrossat nombrosos edificis i havia cremat gran part del poble, situat al vessant de la Sierra Nevada . al nord-oest de Califòrnia.

La població de Greenville va ser evacuada completament fa dies davant el risc que suposava l'avanç del Dixie. Mentre no es pugui fer una avaluació més exhaustiva, les autoritats creuen que s’han cremat tres de cada quatre edificis de Greenville, segons va informar ahir el diari Los Angeles Times.

En total, el Dixie ha arrasat 91 edificis i 43 estructures segons el recompte oficial de Calç Fire. Encara que la recerca sobre la causa de l'incendi continua oberta, la principal hipòtesi és la d'una avaria a la xarxa elèctrica.