Més de 2.000 persones s’han fet un test d’antígens ràpid (TAR) supervisat a les farmàcies i això ha permès detectar uns 50 positius en cinc dies. Es tracta d’una nova modalitat adreçada a persones asimptomàtiques i que no són contactes estrets que es va posar en marxa divendres de la setmana passada. El circuit, acordat entre el Departament de Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics, determina que la prova té validesa clínica, a diferència de la que l’usuari compra i s’endú a casa per autodiagnosticar-se. En aquest cas, la persona es pren les mostres davant del personal de farmàcia i aquest confirma el resultat. El resultat queda registrat a la història clínica del pacient però no està aprovat per Europa per obtenir el certificat covid digital.

En cas que el resultat sigui positiu, Salut activa l’engranatge de detecció i seguiment de positius. Així, la persona rep un missatge al mòbil per accedir a l’eina de rastreig, on podrà gestionar la baixa laboral i reportar els contactes estrets.

A més a més, les farmàcies estan fent proves de detecció de la covid-19 sota prescripció i finançades pel Departament de Salut. Actualment s’estan fent a persones que treballen o participen en activitats del lleure educatiu d’estiu. Està previst que aquest cribratge s’allargui fins al 12 de setembre, just abans de l’inici del curs escolar.

Tot i això, Salut ha afirmat que la població diana pot ampliar-se o canviar segons l’evolució de la pandèmia i els focus de contagis, instrucció que determinarà l’Agència de Salut Pública. Actualment hi ha 1.300 farmàcies que ofereixen les diverses modalitats per fer els TAR.