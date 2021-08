L’Associació de Centres d’Atenció a la Dependència (ACAD) ha demanat al Departament de Salut que faci PCR de comprovació quan els professionals de les residències donin positiu en els cribratges periòdics a personal asimptomàtic «i correctament vacunat». ACAD lamenta que quan apareix un cas positiu per PCR, el CAP estableixi la baixa per 10 dies, sense realitzar cap segona prova PCR de comprovació. L’entitat considera «urgent» resoldre aquest problema ja que en ple període de vacances «és molt però que molt difícil cobrir les baixes» i els usuaris «podrien quedar desatesos». «La prolongació d’aquesta situació pot ocasionar un col·lapse assistencial en molts centres», adverteixen.

L’organització sol·licita una reunió urgent amb la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, per tal d’exposar aquesta «difícil situació» que està suposant per les residències la realització de proves PCR «amb un elevat nombre de falsos positius», insisteixen.

ACAD argumenta que hi hagut treballadors que, després de sortir positius, han fet aquest segon PCR de comprovació «pel seu compte» i han resultat ser negatius. En aquests casos, es força al CAP a fer una tercera PCR o una serologia, per descartar que sigui un cas real de covid i permeti donar d’alta el treballador. L’entitat fa extensiva la petició als usuaris asimptomàtics, per «evitar el seu aïllament innecessari».