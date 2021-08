L’evolució de la pandèmia és delicada a Catalunya, on des de fa dotze dies -des del 24 de juliol- les UCI es mantenen amb més de 500 malalts de la covid, una xifra que ha anat oscil·lant, però sense retrocedir del mig miler de pacients.

La xifra global de contagis, per contra, descendeix, i dels 47.905 casos confirmats per proves PCR i test d’antígens entre els dies 13 i 19 de juliol s’ha passat als 22.185 entre els dies 27 de juliol i 2 d’agost. Es confirma, doncs, que la corba es doblega, però aquesta dada positiva, i altres que també van a la baixa, com el risc de rebrot (529 ahir ) i l’Rt (0,73), contrasta amb els 30 morts notificats les 24 hores anteriors i amb la gran quantitat de persones a les UCI, 588 ahir, dotze més que dijous.

D’aquestes 588 persones, 383 necessiten ventilació mecànica invasiva, que suposa connectar un respirador al pacient amb un tub intratraqueal que substitueix la funció ventilatòria espontània fins que el malalt es recupera. 184 pacients més són a les UCI amb ventilació no invasiva, que requereix una màscara facial o nasal. Un total de 21 estan tan greus que han estat connectats al sistema d’oxigenació per membrana extracorpòria, que dona al malalt suport cardíac i respiratori, mentre els pulmons poden estar menys actius.

Ahir, la major part d’ingressats a les UCI eren en hospitals de Barcelona (219) i la regió sanitària Metropolitana Nord (140), que comprèn les àrees del Barcelonès Nord, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental. 76 ingressats més a les UCI són a la Metropolitana Sud (Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf i Barcelonès Sud), 60 en hospitals de Girona, 41 del Camp de Tarragona, 24 a Lleida, 19 a la Catalunya central i 9 en centres de les Terres de l’Ebre, segons dades de Salut.