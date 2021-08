Les paraules de Ximo Puig a mitjans de juliol han tingut un efecte en diferit en l’actualitat política estiuenca. El president de la Comunitat Valenciana va afirmar el dia 21 que cal dissenyar un impost específic per a les rendes altes de Madrid, qüestió que es va plantejar dijous al ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, que va donar a entendre que calia estudiar aquesta proposta. Amb tot, segons fonts d’Hisenda, se’l va mal interpretar i el que Escrivá va avalar és la necessitat d’harmonitzar fiscalment les polítiques de les diferents comunitats autònomes, per impedir la competència deslleial, de què l’Executiu acusa la Comunitat de Madrid. L’autonomia que presideix Isabel Díaz Ayuso ha suprimit pràcticament els impostos de successions i donacions i es beneficia, a més, de l’anomenat «efecte capitalitat», per acollir al seu territori grans empreses, els llocs de treball més ben retribuïts i el gruix dels funcionaris de l’Estat.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va sortir ahir a frenar la polèmica. «Aquest Govern mai farà una política que enfronti els territoris. Busquem sempre el diàleg i el consens, la capacitat de posar-nos d’acord entre tots perquè no es produeixin ni comparacions ni greuges. Aquesta proposta no és a l’agenda de Govern ni hi serà mai. «El PP permanentment juga al victimisme i està fent soroll i buscant polèmiques on no hi ha res», es va queixar Montero. Els conservadors havien acusat el dia abans la Moncloa de «madrilenyofòbia». La ministra hi va afegir que li semblaria «contraproduent» que un executiu dissenyés un impost de manera expressa per a una comunitat. Puig pot prendre nota que la seva idea no ha agradat.

L’objectiu de la reforma fiscal que la ministra espera posar en marxa el 2022 i els canvis que es puguin introduir en el model de finançament autonòmic (caducat des del 2014) sí que perseguiran l’harmonització fiscal, per «avançar internament amb la mateixa filosofia que s’està aplicant a escala internacional i que suposa evitar la competència entre territoris», assenyalen fonts del seu departament.

En els plans d’Hisenda hi ha reduir les diferències entre els tributs autonòmics (successions, donacions, impost de transmissions patrimonials i impost de patrimoni), una voluntat que el PSOE defensa anys tot i que encara no l’ha posat en pràctica. Gabriel Rufián, portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, va afirmar al novembre que havia acordat amb l’Executiu fer-ho immediatament i que aquest compromís havia facilitat que el grup republicà donés el suport als Pressupostos d’aquest any.