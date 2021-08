L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha acusat el govern espanyol d'estar "emparant un rei fugit i amb escàndols de corrupció pendents de jutjar". En un comunicat, Torra ha titllat de "lamentable" i "reprovable" aquesta situació i ha assenyalat el PSOE i Podem per estar donant cobertura al règim monàrquic i a Joan Carles I, "sobre qui pesen les més greus sospites i evidències de corrupció de tota Europa". A més, ha criticat que "un govern que es reivindica com democràtic, modern i progressista" protegeixi "monarques corruptes".

Davant d'això, l'expresident ha assenyalat que "no hi ha cap camí possible pels catalans dins de l'Estat espanyol" i que "cada dia que passa és més urgent separar-se d'Espanya i constituir un estat independent". "O democràcia o monarquia; o llibertat o Espanya. No hi ha més opcions", ha afegit, alhora que ha recordat que fa un any el Parlament no va publicar les resolucions que s'havien aprovat al ple sobre la monarquia espanyola. "No hauria de passar mai que allò que aproven els representants democràtics dels ciutadans de Catalunya sigui censurat per aquells que tenen l'obligació de publicar la voluntat dels diputats", ha conclòs.