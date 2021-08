Un estudi del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) realitzat a Gaza revela que el 80 per cent de la població passa gran part de la seva vida a les fosques, ja que «només tenen entre deu i dotze hores d’electricitat cada dia».

L’organització va detallar en un comunicat que aquest problema es torna «molt més greu» durant la temporada de calor i representa una «amenaça per a la salut i la quotidianitat dels pobladors».

«La majoria d’ells no pot refrigerar els aliments, i és impossible posar en funcionament les plantes de tractament d’aigües residuals», va apuntar el CICR. També va destacar que l’estudi evidencia que l’escassetat «crònica i prolongada» d’electricitat i els talls d’energia «afecten psicològicament la població».

Així, el 94 per cent dels enquestats manifesta que aquesta situació impacte en la seva salut mental, un mal que es veu agreujat després de l’escalada del conflicte palestinoisraelià al maig d’aquest any, que va repercutir també en danys a la infraestructura i va causar talls massius a les principals línies d’alta tensió, «un fet que va disminuir el temps de subministrament d’electricitat a quatre o cinc hores diàries».

El CICR ha xifrat en 500.000 les persones, «com a mínim», que es veuen obligades a passar la major part del dia sense electricitat, mentre alguns poden pagar el subministrament d’energia addicional mitjançant generadors.

Segons l’estudi, el 27 per cent de les persones enquestades revela que no tenen accés a una altra forma d’energia elèctrica quan s’interromp el servei elèctric municipal, i el 91 per cent d’elles indica que no poden fer front al cost de formes d’energia alternatives.

«Tenim una bateria petita que alimenta les llums LED, però només podem recarregar quan hi ha electricitat. La càrrega dura una o dues hores només i després hem d’estar a les fosques. Els llums LED estan apagats la major part del temps», relata Ahmed Darwish, un home de 64 anys que viu al campament de refugiats de Bureij.

Els habitants de Gaza descriuen una situació en què l’escassetat d’electricitat ha afectat de «manera negativa la seva vida durant anys», va lamentar l’organització, que apunta que per a aquests «és gairebé impossible acomplir les tasques domèstiques» i «els nens no poden completar les tasques escolars».

«Quan hi ha talls d’energia elèctrica, això sembla un cementiri. Tot queda a les fosques. Encenc el llum d’oli. Els llums LED no arriben, perquè les bateries no tenen càrrega suficient. A més, no sempre tinc oli per al llum, i els meus fills no poden estudiar», manifesta, d’altra banda, Mariam Hunaideq, una mare de sis fills que viu a Nahr el-Bared, al sud de la franja de Gaza.

D’altra banda, el CICR va afegir que la manca d’electricitat impedeix el funcionament de les plantes de tractament d’aigües residuals, de manera que aquestes són abocades a la mar sense tractament previ, provocant la contaminació de gran part de la costa de Gaza.

«La contaminació no afecta només el mar, sinó que també contribueix a la propagació de bacteris resistents als antibiòtics, que posen en perill la salut dels habitants de Gaza i de les zones veïnes», va asseverar l’organització.

D’aquesta manera, la cap de la subdelegació del CICR a Gaza, Mirjam Muller, va fer una crida a les autoritats responsables i a la comunitat internacional perquè «reconeguin la situació i prenguin mesures per millorar-la».