L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa programes culturals i d’estimulació cognitiva a les 300 residències de la ciutat per fer front a les conseqüències de l’aïllament per la covid. La iniciativa es posa en marxa després de constatar en els quatre centres municipals que són una eina eficaç per lluitar contra el deteriorament mental.

En total ha programat més de 600 sessions d’activitats, que, a més de millorar els rendiments cognitius, han permès avenços en l’aspecte conductual en les persones amb deteriorament cognitiu sever. Davant d’això, l’Ajuntament vol consolidar aquests programes a la resta de centres de la ciutat i signarà un conveni de col·laboració perquè els museus de la ciutat facin visites a les residències.

Els museus es mouen

En els darrers mesos el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el Museu Picasso i el Museu Nacional d’Art de Catalunya han fet unes tres-centes sessions als quatre equipaments municipals en què s’han presentat obres i exposicions als residents.

L’objectiu d’aquesta iniciativa era traslladar als usuaris sensacions i emocions per incentivar l’exercici cognitiu del reconeixement, la memòria, el record i la conversa.

L’aproximació als museus, que s’ha fet seguint totes les mesures sanitàries i sense sortir de l’equipament, ha tingut una bona valoració.

Per aquest motiu, hi ha previst que durant el pròxim any l’Institut Municipal de Serveis Socials signi un conveni de col·laboració amb l’Apropa Cultura i l’ICUB per ampliar aquesta experiència a altres residències de la ciutat que així ho vulguin.

Paral·lelament, per mitjà del projecte Singular Música & Alzheimer, les quatre residències municipals han desenvolupat més de 300 sessions de musicoteràpia, en grups reduïts d’unes cinc persones cadascun, tot respectant els grups bombolla i amb assistència voluntària.

Bicis sense edat és una altra de les iniciatives que s’ha fet en els darrers mesos als centres de titularitat municipal.