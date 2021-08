El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Montesinos, se suma a les acusacions llançades recentment per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusant el president espanyol Pedro Sánchez de «tracte de favor» cap a Catalunya. Montesinos, que en la seva acusació també inclou el País Basc, demana als «barons» del PSOE «alçar la veu» i «rebel·lar-se» davant aquest «tracte discriminatori» entre regions per part del Govern de coalició del PSOE i Unides Podem. «És evident que l'Executiu central no tracta igual totes les comunitats», remarca Montesinos en una entrevista a Europa Press, en la qual subratlla que aquesta actuació del Govern de Sánchez «dinamita la igualtat de tots els espanyols».

Montesinos assenyala que el PP i les comunitats autònomes governades pel seu partit ho estan denunciant «alt i clar». «Aquí caldria preguntar-se si els presidents autonòmics del PSOE alçaran la seva veu i diran als seus conciutadans que es rebel·lin davant aquest tracte discriminatori que fa el Govern de Pedro Sánchez per interessos parlamentaris, perquè al final estem parlant d’escons», emfatitza.

En aquest punt, el dirigent del PP ha instat el president d'Extremadura i el de Castella-la Manxa, Guillermo Fernández Vara i Emiliano García-Page, respectivament, a aclarir si «estan d’acord amb el tracte de favor de Sánchez al País Basc i a Catalunya». «Que expliquin als seus ciutadans perquè al final el que comprovem és que als mitjans de comunicació, els presidents autonòmics del PSOE es posen molt galls, però després callen davant Sánchez», ha denunciat.

En la mateixa entrevista, el portaveu conservador també es refereix a les declaracions del ministre José Luis Escrivá en què dona suport al suggeriment del president de la Generalitat, Ximo Puig, d’estudiar un impost a les rendes altes de la Comunitat de Madrid per compensar a la resta d’autonomies l’efecte capitalitat. «Sánchez ha de deixar d’atacar Madrid i acceptar la proposta econòmica de Casado d’abaixar impostos», proclama. No obstant això, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va desautoritzar divendres Escrivá.

Montesinos acusa l’Executiu central de «preferir empitjorar la vida dels madrilenys que millorar la del conjunt dels espanyols». A parer seu, Sánchez «persegueix l’autonomia fiscal de Madrid, una comunitat lleial que compleix les regles de joc» mentre «embolcalla l’independentisme de la Generalitat, que vol trencar la igualtat entre els espanyols».

Negociant «entre bastidors»

En ser preguntat si el PP es creu les declaracions del Govern central assegurant que cerca un acord amb Catalunya que encaixi a la Constitució i la llei, i que no estan pensant en un referèndum, Montesinos adverteix que cal partir de la base que «la paraula de Sánchez no val absolutament res» perquè el Govern «ha fet de la mentida la seva acció política». «Pedro Sánchez ha fet tot el que va dir que no faria», afirma.

En aquest punt, el responsable de Comunicació del PP assenyala que s'està produint una «operació encoberta» entre Pedro Sánchez i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per «desmantellar l’Estat a Catalunya». «Estem assistint a una negociació entre bastidors perquè l'Estat ha deixat de tenir competències a Catalunya. I això és una barbaritat, és un escàndol», denuncia.