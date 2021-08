Un caçador va encanonar ahir al matí amb una escopeta dos policies locals de les Borges Blanques que feien tasques de vigilància al vedat de caça menor del municipi. Els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per aclarir els fets i n’han identificat el presumpte autor gràcies a la descripció dels agents.

El caçador, un veí de Sant Pere de Ribes de 47 anys, hauria encanonat els agents de lluny quan aquests se li apropaven i sense haver creuat cap paraula. Els policies locals, en veure el comportament de l’home, van retrocedir i van avisar els Mossos d’Esquadra, que, després d’identificar-lo, li van requisar l’arma, la llicència i la guia de caça.

Tot i que els agents de la Policia Local no poden certificar al 100% que l’home identificat sigui qui els va encanonar, la descripció que van fer als Mossos referent a les seves característiques físiques i la roba que portava coincideix amb el caçador identificat.

L’home va negar haver-los encanonat i ara els Mossos investiguen els fets per aclarir què va passar. Els policies locals asseguren que no van arribar a intercanviar cap paraula amb l’home, ja que els va encanonar «de lluny». El caçador tenia la llicència de caça menor i els permisos per caçar en regla.