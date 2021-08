A partir d'aquest dilluns a França s'ha de presentar el passaport covid per poder accedir a restaurants, bars, locals d'oci o culturals. Aquest passaport covid que es demana, és el francès i no el de la UE, i s'aconsegueix amb un certificat de vacunació, un justificant d'haver passat la malaltia o bé una PCR negativa. La validesa de les proves negatives pels no vacunats serà de 72 hores, i no de 48.

Des del 21 de Juliol ja es demanava el certificat de la pauta de vacunació completa o no estar contagiat per poder accedir a centres culturals. Ara l'obligatorietat del passaport s'estendrà fins als bars i restaurants i també s'aplicarà a centres comercials de més de 20.000 metres quadrats, terrasses, establiments esportius o transports públics de llarga distància (vols interiors, trens d'alta distància o autocars interregionals).

El ministre de sanitat francès, Olivier Véran, ha assegurat que: «El certificat i l'avenç de la vacunació haurien d'evitar altres tocs de queda i confinaments». Mentrestant, l'oposició s'ha manifestat per quart dissabte consecutiu a tot el país, arribant a ser més de 237.000 persones, segons xifres del Ministeri de l'Interior.

Hi haurà una setmana de transició per a poder-se habituar a la nova situació. Sobretot per aquelles persones encarregades dels controls a les entrades dels establiments, que hauran d'utilitzar una nova eina que té forma de codi QR. A França, s'espera arribar als 50 milions de vacunats amb una dosi a finals d'agost.