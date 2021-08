El secretari de la mesa del Congrés dels Diputats i responsable de l’àrea d’Educació de Podem, Javier Sánchez Serna, va definir Vox com el «babau útil» del Partit Popular i va opinar que poca gent es «pren seriosament» la ruptura de les seves relacions atès que el seu afany és governar junts, com «de facto» fan per exemple a Múrcia.

En una entrevista a Europa Press, el secretari de la mesa del Congrés va assenyalar que aquesta «pantomima» de cessament de relacions entre els dos partits, que va pregonar la formació que lidera Santiago Abascal, ni tan sols se la creuen a Vox, que «un dia diu una cosa i a l’altre, es desdiuen».

De fet, el també coordinador autonòmic de Podem a Múrcia va apuntar que la «realitat» és que PP i Vox estan «més a prop que mai», ja que, segons el seu parer, «governen a molts llocs de facto» i a més té cada vegada més la sensació que els populars assumeixen l’«agenda ultra» de Vox.

«Vox està fent una mica de babau útil dels populars, manté les batalles culturals, planteja temes que poden semblar molt bojos. El que fa el PP és assumir-los, suavitzar-los una mica, però intenten avançar així en l’agenda reaccionària», va assegurar el responsable de l’àrea d’Educació de Podem.