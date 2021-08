Els bars afronten amb resignació el nou confinament nocturn que ha entrat en vigor a Manresa des de la mitjanit de dijous. En el seu cas, afirmen que la mesura els afecta més anímicament que no pas econòmicament, ja que fins ara ja tenien l’horari limitat fins a dos quarts d’una de la matinada. El fet de no poder servir copes més enllà d’aquesta hora perjudica sobretot els establiments amb servei de cocteleria, que han viscut pèrdues en la facturació al llarg d’aquest estiu. Ara, assumeixen la nova restricció, amb l’esperança que la gent no perdi les ganes de sortir.

«En locals com el nostre, la nit és fonamental. Durant el dia, a la terrassa hi ha poca gent a causa de la calor i, per tant, ens basem exclusivament en el que puguem fer a partir de les vuit del vespre», explicava ahir Josep Ferrer, un dels que tira endavant el bar Toni’s de Manresa. «Encara que només ens retallin una hora de servei, les pèrdues són importants, ja que sempre hem tingut molta feina en horari nocturn, sobretot el cap de setmana», destacava. D’ençà que ha entrat en vigor el toc de queda, afirmava que la gent acostuma a sortir abans i l’ambient al bar comença més d’hora. «Per sort, hem pogut salvar els mobles perquè les ganes de sortir es mantenen», assenyalava.

Un altre dels locals que es veu afectat per les limitacions horàries és el Quiosc del Quimet, que fa tres setmanes que va tornar a obrir la persiana de la mà de Rubén Lozano. «El servei de cocteleria de l’establiment es veu interromput per les restriccions en l’horari i, òbviament, la caixa queda ressentida», remarcava el propietari. Ell també porta el local manresà AraUnVi i comentava que, en aquest espai, «el toc de queda no afecta en excés el negoci, ja que en una situació normal també tanca cap a la una». A més, afegia que «els clients ja solen venir més d’hora per començar a sopar abans i així no haver de córrer cap al domicili a causa del toc de queda».

«Abans de la pandèmia, el servei a la terrassa s’acabava força d’hora, per no molestar els veïns, però a dins del bar es podien continuar servint copes i sovint ens allargàvem fins a les dues de la matinada», ressaltava Vicky Garcia, al capdavant de la vermuteria Santa Rita de Manresa. «Ara, amb l’horari limitat, els que som darrere la barra descansem més, però es perden totes les consumicions que se servien durant les últimes hores», lamentava. Durant els primers dies de toc de queda, l’establiment ha estat ple fins a l’hora del tancament. «El confinament nocturn ens ha facilitat la feina, ja que cap a dos quarts d’una la gent sol marxar cap a casa per arribar a l’hora, i abans se’ns feia més difícil buidar les taules», destacava.