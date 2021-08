Al juny es van vendre 65.000 cases segons el registre notarial. Un gran augment, no ja respecte a l’any passat sinó també, del 41%, sobre el juny del 2019, abans de la pandèmia. És el juny dels últims deu anys en què s’han venut més cases. En els últims quatre mesos, l’atur ha baixat en 494.000 persones i a final de juliol ja hi ha més empleats (19.590.000) que abans de la pandèmia, encara que –compte– entre ells encara n’hi ha 330.000 en ERTO.

Amb la vacunació hi ha rebot. El PIB va créixer al segon trimestre el 2,8% respecte a l’anterior i ni més ni menys que el 19,8%, respecte al segon de l’any 2020, quan el confinament va enfonsar l’activitat econòmica. A Catalunya el creixement trimestral, segons estadístiques de la Generalitat, va ser fins i tot més gran, el 4,1%, atribuïble en part a certa normalització després de les eleccions catalanes del febrer. I el dèficit públic s’ha reduït el 27% en els cinc primers mesos. Els ingressos creixen més que les despeses i encara que l’Estat gasta molt per pal·liar la crisi –com aconsella el Fons Monetari Internacional (FMI)–, el dèficit es conté.

No tot és positiu. La venda de cotxes no remunta i l’Ibex s’ha revalorat el 9,45%, menys no només que el 14,5% de l’americà Dow Jones, sinó també que altres índexs europeus com el CAC francès (22,15%) i el Dax alemany (14,7%). Els que inverteixen en la nostra borsa –la suma en mans d’estrangers és el 50%–- són menys optimistes a mitjà termini.

Quan l’economia va bé, els conflictes haurien de ser més solubles. Ja diu el vell refrany, basat en Sancho Panza, que «les penes amb pa ho són menys». A l’Espanya del segle XXI, molt més rica i moderna que la del Quixot, la bona marxa de l’economia hauria de reduir la crispació política, encara que la temptació de menysprear el contrari i del «tot o res» estan més vives que a la Transició. Amb tot, a l’equador de l’estiu és legítim acariciar la idea.

Suavitzarà el rebot econòmic la conflictivitat política? Ho veurem en arribar la tardor (potser abans). Però la confiança en el bàlsam econòmic tindrà tres grans proves. La primera, una millora de les relacions entre els dos grans partits (i entre els seus líders) que ha impedit la renovació del Consell del Poder Judicial que porta ja més de dos anys de retard i que, ho vaig escriure la setmana passada, pot portar-nos a un carreró sense retorn. Sense un mínim consens, com el que hi va haver entre Adolfo Suárez i Felipe González que es disputaven el poder, entre (almenys de filtre) socialdemòcrates i conservadors, tots dos molt lluny de la majoria parlamentària, la crisi política empitjorarà encara més.

La segona prova és la desinflamació del conflicte català. El Govern central ha fet un pas valent (i no sense riscos) amb els indults. ERC ja no predica la unilateralitat i el president Aragonès és molt més sensat que el seu predecessor. I la victòria electoral del PSC és un factor d’estabilitat. Però més de deu anys de conflicte identitari no se superen en un dia. Aragonès no ha anat a la Conferència de Presidents i la raó és que l’independentisme està deixant de ser practicant (proposta dels Jocs d’Hivern el 2030), però molts catalans segueixen votant per l’Estat propi.

Aragonès es mourà amb gran cautela. El seu objectiu és que ERC segueixi manant a la Generalitat després de les pròximes eleccions. I per això ha de practicar el realisme i no ferir il·lusions dels seus fidels. No ho té fàcil. Madrid tampoc.

La tercera prova és la credibilitat del Govern de Pedro Sánchez. Les coalicions són complicades, però el de la setmana passada amb l’aeroport de Barcelona és el joc dels disbarats. El Govern de Sánchez, el PSC, l’empresariat català, la cúpula de Junts i la d’ERC (menys), a favor de l’ampliació perquè Barcelona no perdi pols. En contra, l’alcaldessa Ada Colau (que critica «l’economia del cop de pilota i l’especulació»), el mig Govern de Podem amb la vicepresidenta Yolanda Díaz al capdavant, una consellera d’ERC i l’expresident Quim Torra, tots regirats en el populisme ecologista.

Si els grans aeroports ja no convenen (tesi molt agosarada), millor començar contra els de Nova York, Londres o París. O, per què no, per Madrid?

El nostre món és el món