«Vostè és un enorme fracassat. I ho notarà a les eleccions». El que havia de ser una visita de suport a les víctimes de les inundacions al municipi renà de Swisttal, a Alemanya, es va convertir dilluns passat en un mal tràngol per a Armin Laschet. El candidat democratacristià a la cancelleria i encara primer ministre de Renània del Nord-Westfàlia –el segon estat més afectat pel temporal del juliol passat– va haver d’aguantar un xàfec d’improperis i crítiques davant les càmeres de la legió de periodistes que l’acompanyaven.

«Si no fos pels bombers, els meus pares ara estarien morts. Els van treure a la dues de la matinada del llit. No van rebre ni un sol senyal d’alarma», va increpar un dels veïns de Swisttal Laschet, clarament sobrepassat per la situació.

Els afectats per les històriques inundacions, que han deixat més de 140 morts a Alemanya i danys per diversos milers de milions d’euros, denuncien errors en el sistema d’alarmes davant de situacions de catàstrofe i també la lenta o nul·la arribada de les ajudes d’urgència promeses tant pel Govern federal com pels executius regionals de Renània-Palatinat i Renània de Nord-Westfàlia.

La Unió Demòcrata Cristiana (CDU), presidida per Laschet, lidera tant el govern de Renània del Nord com el Federal, així que s’està convertint en un dels principals objectius de la ira dels ciutadans afectats. Si fa tres setmanes, abans de les tràgiques inundacions, la CDU fregava –o fins i tot superava– el 30% d’intenció de vot a les enquestes, les darreres projeccions tornen a col·locar el partit conservador clarament per sota d’aquest llindar.

Caiguda a les enquestes

L’última enquesta de la televisió pública alemanya ARD, publicada dijous passat, situa el partit de Laschet en el 27% d’intenció de vot. Una altra enquesta realitzada a petició del setmanari Focus, donada a conèixer dimecres passat, enfonsa els democratacristians fins al 24%, a només dos punts de distància dels ecoliberals dels Verds, que recuperen així certes esperances de poder disputar als conservadors l’elecció federal prevista per al proper 26 setembre.

Capítol a part mereix la valoració ciutadana que rep la figura de Laschet: segons la mateixa enquesta de l’ARD, només el 24% dels alemanys està content amb el treball del candidat democratacristià a succeir Angela Merkel al capdavant de la cancelleria federal. Això suposa una pèrdua de 13 punts respecte a l’última enquesta fa un parell de setmanes. L’empremta de la catàstrofe ambiental a l’oest de país i de la seva gestió es fa així evident.

Si el sistema polític alemany fos presidencialista i els ciutadans haguessin de triar directament un candidat i no una llista, el socialdemòcrata Olaf Scholz tindria les millors cartes.