El nou toc de queda a Manresa ha tornat a deixar estampes de carrers buits i insonors que no es veien des del mes de maig, quan es va acabar l’anterior confinament nocturn. La restricció, que va entrar en vigor dijous a mitjanit, s’ha viscut amb normalitat durant el primer cap de setmana, sense incidències remarcables més enllà de les vuit actes que la Policia Local ha obert per saltar-se la limitació horària que va des de la una de la matinada fins a les sis del matí. Un espai en el temps en què la ciutat es torna a adormir en un son profund.

En un passeig pel centre de la ciutat dissabte a la nit, aquest diari va constatar com una hora abans del límit establert encara es respirava ambient als bars i restaurants. La gent, asseguda a les terrasses, aprofitava la poca estona que quedava demanant les últimes copes abans de marxar cap a casa. De fet, els cambrers dels establiments comentaven que, sovint, se’ls fa difícil buidar les taules a l’hora prevista, ja que alguns consumidors ho aprofiten fins a l’últim moment. Amb tot, molts dels clients lamentaven haver de marxar amb el got ple i la conversa a mig fer.

A mesura que s’acostava el límit horari, hi havia vianants de tornada cap a casa i també força cotxes que creuaven les vies urbanes. Un cop el rellotge va marcar la una de la matinada, encara es podien veure ciutadans que apressaven el pas, però cada vegada anava guanyant més pes el silenci, sovint trencat pel motor d’un camió de les escombraries. A poc a poc, Manresa esdevenia una ciutat fantasmal igual que en el primer confinament nocturn, però amb la diferència que aquest s’implanta en el període estival, en què la gent sol sortir més a l’exterior.

El dispositiu de la Policia Local, format per quatre agents, es va situar a l’altura de la plaça de Sant Domènec de Manresa, a un quart de dues de la matinada. Durant mitja hora, el dispositiu va aturar una quinzena de vehicles i, segons els agents, en la majoria dels casos, els ocupants tenien justificació per desplaçar-se, ja que tornaven de treballar o bé es dirigien a la farmàcia. En alguns casos, també van aturar algun vianant que encara circulava pel carrer per informar-lo sobre el toc de queda. Els agents, però, adoptaven un to informatiu, davant d’una mesura que fa pocs dies que ha entrat en vigor a la ciutat. Tot i això, la Policia Local va obrir vuit actes per saltar-se el confinament durant la matinada de dissabte. Preguntats sobre el control envers els possibles botellons a la ciutat, els agents responien que l’objectiu era fer controls en diferents punts de la ciutat al llarg de la nit, «donant prioritat a les incidències que puguin sortir i tenint en compte que només som dues patrulles».

D’aquesta forma, Manresa vivia el primer cap de setmana amb el nou toc de queda. La ciutat solament és una de les poblacions de la Catalunya Central afectades per aquesta nova mesura. En total, hi ha 18 municipis més de la zona on també s’aplica el toc de queda nocturn del total de 176 municipis catalans. La prohibició de la mobilitat nocturna respon a una modificació en els criteris per aplicar el confinament per part del Govern català, que ha rebaixat de 400 a 250 casos de covid per cada 100.000 habitants el límit per haver d’instaurar la limitació, que s’allargarà fins al 20 d’agost.

La presència de vianants era escassa més enllà de la una de la matinada de diumenge. En el volt que va fer Regió7 per diferents punts de Manresa, no es va observar cap reunió de persones, tret d’alguns ciutadans puntuals que, en la majoria de casos, resseguien el camí de tornada cap a casa o bé passejaven el gos.

A l’entorn del passeig del Riu, pels volts de la una de la matinada, ja no es veia ningú passejant i l’únic moviment procedia dels restaurants de la zona, d’on els clients anaven sortint. Una mica més amunt, a la plaça de Catalunya, sí que es podien veure alguns ciutadans deambulant per l’espai, però, tot i això, el silenci predominava. En el punt on es va detectar més presència de persones va ser al McDonald’s de la zona universitària, on un grup de persones menjaven a l’exterior del recinte.

Al centre de Manresa, també es podia veure algun vianant que, després de sortir a sopar, tornava cap a casa, passada la una de la matinada. També n’hi havia que passejaven el gos per l’entorn de la plaça d’Espanya. En aquest punt es podia veure l’emblemàtic escenari del bar Plaça, on abans de la pandèmia cada estiu se celebraven nits de ball. Diumenge a la matinada l’escenari ja no brillava com temps enrere ni tampoc emetia música. El silenci era el que regnava pels carrers i les places fins al punt que es podia escoltar la televisió encesa en algunes llars i els riures d’algun domicili on celebraven alguna trobada malgrat el toc de queda.

A les trames urbanes, la presència de vehicles també era residual. Puntualment, circulava algun taxista o bé alguna patrulla de la Policia Local. Abans de la una, però, hi havia més trànsit.