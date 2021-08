«Soc Domingo González, metge de l’Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canària, faig aquest vídeo per complir la paraula donada a un pacient a qui fa poques hores he hagut d’intubar». Així comença un vídeo que des de dissabte circula de mòbil en mòbil a les Canàries amb una crida desesperada perquè la població es vacuni.

Domingo González treballa en un dels principals complexos hospitalaris de les Canàries, que en aquests moments té ingressats 93 pacients amb Covid-19, 25 d’ells a l’UCI, on ocupen un de cada tres llits amb respirador disponibles, segons les dades publicades diumenge pel Servei Canari de Salut (SCS).

Aquesta setmana, l’hospital va organitzar una trobada amb la premsa per cridar l’atenció sobre el fet que nou de cada deu pacients que atén a l’UCI no s’havia vacunat.

Aquest intensivista ha optat per una via més directa per dirigir-se als ciutadans gairebé cara a cara, en primera persona, complint el que li va demanar un pacient a qui acabava d’intubar amb una pneumònia bilateral causada pel SARS-CoV-2; un pacient no vacunat.

Supongo que muchos ya habéis tenido ocasión de escuchar esto, pero por si acaso…



Conviene escuchar a Domingo González, médico intensivista del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria pic.twitter.com/IZ8X7q3E07 — Chema Blanco (@ChemaBlancoL) 8 de agosto de 2021

Una promesa

«Abans de sedar-lo em va fer prometre que faria aquest vídeo per transmetre que es vacunin. Ell em va dir que no s’havia vacunat per temor, per por, pel que escoltava i veia als mitjans de comunicació i a les xarxes socials... i que lamentava no haver-ho fet ara que s’ha vist malalt i ha arribat aquest moment», afirma.

El seu pacient, afegeix aquest especialista, sap que ha sigut «un exemple del que no s’ha de fer» i, per això, li va demanar que li transmetés a tots els que encara tenen dubtes que es vacunin.

«En aquests dies», diu, «hem ingressat a l’UCI del nostre hospital més de 10 pacients afectats per la covid, no vacunats per por dels efectes de la vacuna. No eren negacionistes, estaven influïts per les idees negacionistes».

Domingo González demana als ciutadans que vegin o escoltin el seu missatge que pensin en el mal que poden fer «idees falses», idees que «juguen amb la vida de les persones i amb la seva salut», possiblement la d’ells mateixos o els seus familiars.

«No tot s’hi val. Si us plau, ajudeu-nos a salvar vides», afirma.