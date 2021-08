El sector del taxi lamenta l’aplicació del toc de queda a Manresa, que redueix dràsticament els desplaçaments entre la una de la matinada i les sis del matí. Els professionals del torn de nit, que fa temps que no treballen amb normalitat a causa del tancament de les discoteques, afirmen que el nou confinament nocturn encara ha reduït més el moviment dels ciutadans després de la mitjanit.

«Abans de la pandèmia, gairebé sempre plegava a les sis del matí, sobretot els caps de setmana. Ara, hi ha dies que a les dues de la matinada ja soc a casa», explicava ahir un taxista veterà de la ciutat que preferia no revelar el seu nom. «Malgrat la falta de feina, segueixo al peu del canó. Durant les últimes nits, he donat servei a alguna urgència, a persones que arriben a la ciutat amb el tren i també a gent que es desplaça per assistir a celebracions entre amics o familiars, a vegades més enllà de la una de la matinada», manifestava el taxista.

Les dues agrupacions que hi ha a la ciutat –Ràdio Taxi Manresa i Taxis Manresa– sumen uns quaranta-cinc taxistes. «Abans, a molts professionals els interessava cobrir el torn de nit, però ara tot just es poden comptar amb una sola mà els que queden en aquest horari», destacava Xavier Valero, de l’Associació Ràdio Taxi Manresa. «Quan hi havia l’oci nocturn obert, els serveis eren continus, però ara els taxistes es poden estar més d’una hora parats esperant un servei», manifestava.

Valero detallava que el sector té el 50% menys d’ingressos que abans de la pandèmia. Tot i això, remarcava que, durant aquest estiu, en l’horari diürn, «s’ha treballat força a conseqüència de la pandèmia, ja que hem traslladat molta gent fins als punts de vacunació».