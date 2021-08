La pressió va fer explotar a qui havia de ser una de les estrelles de la competició. Biles va posar sobre la taula la importància de cuidar la salut mental dels esportistes.

La bielorussa va denunciar que la volien segrestar i temia que l’engarjolessin si tornava al seu país. Polònia li ha donat asil per no ser víctima del dictador Lukaixenko.

La pandèmia va fer decidir, poques setmanes abans de la inauguració, que no hi hauria espectadors a les graderies, ni tan sols locals, com s’havia plantejat inicialment.

Entre els nous esports que el COI incorpora al programa olímpic per atreure el públic jove hi ha l’skate, que ha destacat per l’espectacle i la bona sintonia entre els participants.

El rècord dels 400 tanques de Kevin Young de Barcelona 92 (46.78) el va batre Warholm al principi de juliol (46.70). Però a Tòquio el va situar en una altra dimensió: 45.94.