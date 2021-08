Els Agents Rurals van obrir ahir al migdia els accessos al cap de Creus després d’estar tancats durant part del cap de setmana per l’alt risc d’incendi. El cos va decidir passar del nivell 3 al nivell 2 del Pla Alfa a les 12 del migdia davant la millora de la situació meteorològica.

Durant les hores en què es van tancar els accessos al parc natural, alguns hi van accedir per picaresca o desconeixement. Concretament, entre dissabte i diumenge van advertir desenes de persones –algunes d’elles reiteradament- que volien accedir a cales o fer ruta i van denunciar dos motoristes de trail bascos i un cotxe. Els Agents Rurals no descarten que en els pròxims dies calgui tornar a tancar el cap de Creus i fan una crida a la responsabilitat de la ciutadania.

Miquel Àngel Orta, cap de l’Àrea Bàsica del Gironès dels Agents Rurals, va explicar que és gairebé impossible limitar l’accés al cap de Creus perquè té 10.000 hectàrees i hi ha molts camins i corriols.