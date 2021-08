La ministra de Defensa del Govern central, Margarita Robles, no creu que el poder judicial s’hagi convertit en l’oposició al Govern després de les resolucions contràries a les decisions de l’Executiu que han emès en els últims mesos, l’última, la del Tribunal Constitucional anul·lant el confinament de la primera onada de la pandèmia. Segons la seva opinió, el poder judicial «compleix la seva feina, que és aplicar les lleis».

En tot cas, la ministra sí que va criticar el Partit Popular per «bloquejar» la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i va preguntar al seu president, Pablo Casado, quan ha decidit que s’ha de canviar el sistema d’elecció del Consell, si porta dos anys negociant amb el sistema actual i «no ha posat cap inconvenient».

Robles responia així en una entrevista a Europa Press en ser preguntada per les decisions dels tribunals a la primera meitat de l’any, que sumen més d’una dotzena de resolucions contra les decisions adoptades pel Govern. Les últimes, a mitjan juliol, quan el Constitucional va declarar inconstitucionals les restriccions a la circulació imposades durant el primer estat d’alarma per la pandèmia de coronavirus i el nomenament de Rosa María Mateo com a presidenta de Consell d’Administració de RTVE.