La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmat que l’ampliació de l’aeroport del Prat comportarà «més superfície protegida al delta del Llobregat i una protecció més robusta».

«Les actuacions de desenvolupament del hub de Barcelona, proposades amb caràcter preliminar, crearien un nou espai natural del delta del Llobregat amb una superfície addicional protegida mediambientalment del 25% en relació amb l’actual», explicava la ministra de Transports en un article dominical al diari El Periódico.

«Aquest nou espai natural del Delta equivaldria al 20% dels aiguamolls de l’Empordà», va precisar Sánchez. En paral·lel, la ministra de Transports del Govern central va insistir en el «compromís ambiental» del hub i en la necessitat de modificar la Xarxa Natura 2000.

«La modificació s’ha de fer mitjançant l’exigent procediment de la Directiva europea Hàbitats, igual que en els últims anys ho han fet alguns projectes d’infraestructures dels països de la Unió Europea, en particular Alemanya», va continuar Sánchez, i així donava per fet que l’ampliació de l’aeroport de Barcelona passa per una ocupació parcial de la finca de la Ricarda.

«Com a exalcaldessa del municipi de Gavà, sé bé què representa la greu responsabilitat de promoure simultàniament la prosperitat i la sostenibilitat mediambiental d’un terme municipal situat al delta del Llobregat», va apuntar la ministra de Transports. A més, Sánchez va reconèixer la «controvèrsia i dubtes» que genera aquesta ampliació de l’aeroport de Barcelona Josep Tarradellas situat al Prat de Llobregat.

No obstant això, Raquel Sánchez va defensar els avantatges socials i econòmics d’un hub intercontinental al Prat esgrimint un estudi de la Universitat de Barcelona que preveu «més de 83.000 llocs de treball directes (actualment són 38.000) i 365.000 llocs de treball globals (avui, 218.000), amb una contribució al PIB de Catalunya del 8,9%, comparada amb el 6,8% actual».

«Així mateix, els hubs ofereixen a la ciutadania del territori que acull l’aeroport la possibilitat de volar sense escales a un gran nombre de destinacions internacionals i, ben entrat al segle XXI, són un factor fonamental d’atracció de talent, inversions tecnològiques i esdeveniments internacionals», va enumerar la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

«Madrid ho sap bé i per aquesta raó aposta sense vacil·lació per l’ampliació del seu aeroport i el reforç del seu hub», va concloure Sánchez.