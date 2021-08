La variant Beta permet infectar també ratolins, a banda d'humans. Així ho determina un estudi que demostra que mentre que la primera variant que es va descriure a Europa només podia infectar ratolins transgènics la variant Beta (detectada per primer cop a Sudàfrica) pot infectar ratolins de laboratori normals. Segons els investigadors, el canvi de paradigma simplifica l'anàlisi de la infecció pel SARS-CoV-2 en models animals, ja que permet fer servir ratolins normals. L'estudi compta amb personal investigador de l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, el Barcelona Supercomputing Center i el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

Així, amb ratolins normals, la comunitat científica podria utilitzar un model experimental amb susceptibilitat natural al virus. I és que l'estudi posa de manifest que les variants poden infectar espècies animals que no eren susceptibles al virus original. En aquest sentit, es posa el focus en la interdependència de la salut humana i animal. L'equip investigador estava estudiant la infecció per diferents variants del SARS-CoV-2 en models animals quan va veure que la variant Beta era capaç d'infectar ratolins de laboratori normals.

Infecció amb símptomes lleus

La malaltia que genera aquesta variant als ratolins és lleu, és a dir, no arriba a generar símptomes severs, ja que el propi sistema immunitari dels ratolins la pot resoldre sense complicacions. Aquestes dades contrasten amb la malaltia que provoca el SARS-CoV-2 als ratolins transgènics, en els que la infecció és molt severa i acaba induint la seva mort. Les actuals variants del SARS-CoV-2 presenten determinades característiques –major transmissibilitat i capacitat d'evadir la resposta immunitària– que fan que hi hagi més probabilitat que aquestes infectin també a altres organismes no humans. Per això, els investigadors defensen dedicar esforços a estudiar com circula el virus també en animals.