El governador de Nova York, Andrew Cuomo, ha anunciat que dimitirà en un termini de 14 dies per evitar el que considera que serien "mesos de controvèrsies polítiques i legals" derivades de les recerques contra ell per presumpte assetjament sexual.

"Donades les circumstàncies, el millor que puc fer per ajudar és fer un pas al costat i deixar que el Govern torni a governar", ha dit Cuomo en la seva primera compareixença pública després de l'anunci de la Fiscalia d'unes perquisicions que han posat en qüestió el seu tracte cap a les dones del seu entorn durant els últims anys.

Cuomo ha explicat que en un moment com l'actual, marcat per la pandèmia, "el govern ha d'estar funcionant" i no es pot "gastar energia en distraccions", anticipant el que està per venir si continuen sortint a la llum nous testimonis i s'estreny el cèrcol judicial sobre ell.

El governador s'ha disculpat si alguna dona s'ha sentit ofesa pels seus comportaments, però ha al·legat que l'informe de la Fiscalia, que al·ludeix a onze suposades víctimes, és "fals". En aquest sentit, ha reconegut que el seu "instint" inicial va ser "lluitar" contra una causa que considera "motivada políticament".