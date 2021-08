Desenes d’helicòpters i més de 6.000 efectius lluiten contra les flames de ‘Dixie’, l’incendi que està cremant el nord-est de Califòrnia des del 14 de juliol i que ja ha calcinat 200.000 hectàrees, una superfície superior a la província de Guipúscoa o Los Angeles, de manera que es converteix en el segon foc més gran mai registrat en la història de l’estat. «Tot depèn de les condicions climàtiques que es produeixin», va dir el portaveu del Departament Forestal i de Protecció contra Incendis de Califòrnia (Cal Fire), Edwin Zuniga. Els enemics dels bombers són la calor (s’espera que aquesta setmana les temperatures pugin), la sequedat (incrementada per un hivern sense gairebé pluges) i els vents que estan alimentant el foc. A principis de la setmana passada l’incendi estava contingut en un 35% i ara aquest percentatge ha baixat fins al 21%, per la qual cosa podrien passar setmanes fins que les flames estiguin totalment extingides.

En els 26 dies que el foc fa que és actiu ha destruït més de 400 edificis i més de 16.000 cases, i comerços i indústries estan en perill, segons els bombers. Aquest dilluns, no obstant, l’oficina del xèrif del comtat de Plumas va informar que totes les persones que es trobaven desaparegudes han sigut localitzades i que no hi ha hagut morts.