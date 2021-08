Tot i que la pressió hospitalària continua sent elevada, la cinquena onada de la pandèmia va remetent a les comarques centrals, i es nota especialment en el nombre de nous contagis, que han caigut a la meitat en les dues darreres setmanes. Segons les últimes dades fetes públiques ahir pel departament de Salut, entre el 30 de juliol i el 5 d’agost hi va haver 811 persones que es van infectar de covid en el conjunt d’aquestes comarques, i això representa un 51,8% menys respecte els 1.685 nous contagis que hi va haver en aquest mateix territori entre el 16 i el 22 de juliol, encara en ple pic de la cinquena onada de la pandèmia.

El descens ha estat progressiu, però en la majoria de comarques s’ha anat intensificant a mesura que passaven els dies, amb una clara millora en l’última setmana. És el cas del Solsonès, on el nombre de nous contagis ha passat de 59 la tercera setmana de juliol, a 46 la darrera, i a tan sols 17 entre el 30 de juliol i el 5 d’agost. És la comarca amb la davallada més acusada (del 71% en tot el període). També ha estat forta a l’Alt Urgell (on el nombre de nous infectats ha baixat dels 160 als 53 en dues setmanes, un 67%), i a l’Anoia, on el descens ha estat del 61% (s’ha passat dels 466 de mitjan juliol als 181 actuals).

Per la seva banda, la Cerdanya (amb 20 nous contagis els últims 7 dies i una disminució del 58% respecte a mitjan juliol), i el Moianès (on se n’han detectat 26 de nous respecte els 60 que hi va haver del 16 al 22 de juliol), també han reduït a més de la meitat la quantitat de persones que s’infecten de covid.

En aquest sentit, només el Berguedà, i el Bages queden per sota del 50%, tot i que s’hi acosten. El Berguedà, a més, ha intensificat el descens en la darrera setmana (hi ha hagut 48 nous contagis respecte a els 75 de l’anterior i els 91 de mitjan juliol), mentre que el Bages també manté una tendència favorable, però més frenada: ha passat de 801 infeccions confirmades la setmana del 16 al 22 de juliol, a 595 la del 23 al 29, i a les 466 d’aquesta darrera.

Malgrat aquesta bona evolució, la tendència a la baixa del nombre de nous contagis per covid a les comarques centrals encara no assoleix el ritme que s’observa en altres comarques catalanes on les xifres encara són més bones.

Tot plegat ha portat a una reducció de prop del 60% del nombre de nous contagis des de mitjan del mes de juliol en el conjunt de Catalunya, on aquesta darrera setmana se n’han confirmat 17.895. Això és un 37,8% menys que la setmana anterior, amb un descens de més de 10.000 contagis. Una xifra que puja a gairebé 25.000 si comparem el nombre actual amb els 42.809 que es van registrar durant la setmana del 16 al 22 de juliol.

Risc elevat en tres comarques

El descens de nous contagis també repercuteix en una millora de la regió central respecte els principals indicadors de la pandèmia, però en alguns casos les xifres encara són elevades i molt per sobre de la mitjana catalana (vegeu les dades generals a la peça inferior).

L’Alt Urgell es manté com a quarta comarca amb el risc de rebrot més elevat, per sota de Les Garrigues i els dos Pallars. Ahir se situava als 560 punts, si bé experimentava una millora respecte els 684 de dissabte. De prop la segueix el Bages, que és la sisena del rànquing amb 524 punts (64 menys que dissabte), i el Moianès amb 441 (dissabte el risc de rebrot era de 620). En canvi, la resta de les comarques centrals són a l’altre extrem i ocupen, consecutivament, la part inferior de la taula, només per sobre de la Conca de Barberà, la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça i la Terra Alta. Ahir, el risc de rebrot era de 268 a l’Anoia, de 266 al Solsonès, de 257 al Berguedà, i de 219 a la Cerdanya.

El Bages, el Moianès i l’Alt Urgell (i en aquest cas s’hi afegeix el Berguedà) també són a la part alta del rànquing pel que fa a la velocitat de contagi del virus. El Bages, amb una Rt de 0,89, és la que té un pitjor registre d’aquest indicador, seguit del Moianès (0,86), el Berguedà (0,80), i l’Alt Urgell (0,79). El Solsonès, en canvi, és el segon per la cua amb una Rt de 0,56 (per sobre de l’Alta Ribagorça), i a poca distància hi ha l’Anoia (0,65) i la Cerdanya (0,66).