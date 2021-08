El Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), La Lliga Democràtica i Lliures han fet el primer pas per a confluir en una única organització abans d'acabar l'any. Les tres formacions han signat un document on es comprometen a unir esforços per crear un partit que ocupi l'espai "de centre ampli", tal com ha avançat 'la Vanguardia' i han confirmat a l'ACN fonts de la Lliga i el PNC.

Fonts coneixedores de l'acord apunten que "fa molts mesos que es treballa en aquest primer pas" i avancen que "en vindran molts més els propers mesos per tal de consolidar una proposta de centre català".

Segons fonts de la Lliga, de moment ja s'han començat a dissenyar uns equips de gestors que "prioritzaran l'aproximació de les idees que puguin ser compartides per la majoria de ciutadans" i que a més siguin "compatibles amb la concòrdia entre els pobles d'Europa, d'Espanya i de Catalunya". Aquests equips prioritzaran "una organització comuna, un programa conjunt, una acció territorial i una estratègia i comunicació col·legiada".

A més, en una carta de la Lliga Democràtica a la seva militància a la que l'ACN ha tingut accés, afirmen que totes tres organitzacions estan "clarament dedicades" a la creació d'una nova formació política "per tal d'unir tots els recursos i esforços de cara a les properes eleccions municipals". L'organització assegura als seus militants que aquest gest és "la primera passa en la reconstrucció del catalanisme modern, emprenedor, constructiu, jove, vigorós i defensor de l'equilibri ambiental amb la humanitat al centre", tot i que apunten que això no ha de significar "la desaparició" de la seva organització.

Converses amb el PDeCAT

Les tres organitzacions polítiques també estan en converses amb el PDeCAT i amb Convergents, segons fonts del PNC i de la Lliga. Per la seva banda, el PDeCAT ha assegurat a l'ACN que sempre "parlen amb tots els partits" i ha recordat que treballen per dissenyar unes llistes de cara a les eleccions municipals que "sumin".

El mateix secretari general adjunt de la formació, Marc Solsona, ja havia remarcat en roda de premsa que el PDeCAT té tots els canals oberts per fer les "millors" llistes municipals, tot eixamplant "el centre ampli".