L’exconseller de la Generalitat Josep Rull va assegurar ahir que entén les «cauteles» de dirigents de Junts davant la taula de diàleg entre Govern central i Generalitat, i va defensar que, si no dona resultats, tant ERC com Junts sabran detectar-ho i promoure alternatives.

Preguntat per què dirigents de Junts han plantejat escurçar el termini de dos anys de la taula, va recordar que forma part de l’acord entre ERC i Junts i va augurar que «si es veu que no s’avança» ho detectaran tots dos socis del Govern i cercaran alternatives, va dir en una entrevista de Catalunya Ràdio. Sobre les crítiques de la consellera de Presidència, la bagenca Laura Vilagrà, Rull va assegurar que no hi polemitzarà, i va demanar posar el focus en Junts i ERC: «Fixem-ho en el PSOE». De la possible revocació pel Tribunal Suprem dels indults, va dir: «Sempre contemples la pitjor de les hipòtesis, perquè has d’estar preparat sempre».