El Departament de Salut va notificar ahir un descens del nombre de persones ingressades a les Unitats de Cures Intensives en el conjunt de Catalunya respecte el dia anterior. En concret, n’hi havia 16 menys, i la xifra se situava en 582 (dels quals 16 tenen menys de 30 anys), mentre que els hospitalitzats per covid van experimentar un increment, amb 34 persones, el que suposa un total de 1.972 pacients ingressats als hospitals de Catalunya per covid. Així mateix ahir es van notificar 35 noves morts com a conseqüència del virus, i el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 22.904 persones.

Les darreres dades fetes públiques ahir pel departament també van declarar un total de 1.248 nous contagis confirmats per PCR o tests d’antígens, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 858.634. La mitjana d’edat de les persones positives se situa actualment en els 35,19 anys.

Pel que fa a la velocitat de contagi (l’anomenada Rt) es manté en 0,72, mentre el risc de rebrot va disminuir ahir en 31 punts, fins a a situar-se als 419. Aquest mateix indicador era de 693 entre el 23 i el 29 de juliol, i d’aquesta manera es confirma la tendència progressiva a la baixa, tenint en compte que es queda a 419 en l’últim interval. En relació a l’Rt de 0,72, el valor es mantenia respecte el dia anterior, però és un valor inferior al de la setmana anterior, que era de 0,77. La incidència a 7 dies és de 230,09 entre el 30 de juliol i el 5 d’agost, per sota dels 369,93 de l’interval anterior. Així mateix, a14 dies, la incidència és de 600,02 entre el 30 de juliol i el 5 d’agost, per sota dels 920,35 registrats en l’interval anterior.